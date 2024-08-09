Hasat Başladı, İlk Ürünler Açık Artırmada Satıldı: Kilosu Servet Değerinde

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sezonun ilk kuru inciri kilosu 600 TL'den alındı. Açık artırmaya katılan Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, artırma sonunda incirin kilosuna 600 TL'ye vererek satın aldı.

Son Güncelleme:
Hasat Başladı, İlk Ürünler Açık Artırmada Satıldı: Kilosu Servet Değerinde - Resim: 1

Nazilli'de her yıl geleneksel olarak sürdürülen sezonun ilk kuru incir alım ve tescil töreni bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Kuru incir sezonunun başlaması ile birlikte düzenlenen törene Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan başta olmak üzere il ve ilçe protokolü katılım sağladı. Törende üreticiler tarafından getirilen sezonun ilk kuru inciri açık artırmaya çıkartıldı.

Haberin devamını okumak için tıklayın
Tarım Bakanlığı Çok Sevilen Peynirin Satışını Yasakladı Tarım Bakanlığı Çok Sevilen Peynirin Satışını Yasakladı
Ersan Şen ve Hacı Yakışıklı Canlı Yayında Birbirine Girdi: ‘Sen Hakikaten Cahilsin, Düzgün Konuş!’ ‘Sen Hakikaten Cahilsin, Düzgün Konuş!’
Üreticisi Köşeyi Döndü! Geçen Yıl 20 Liradan Satılıyordu, Şimdi 100 Liraya Kapış Kapış Gidiyor Üreticisi Köşeyi Döndü! Geçen Yıl 20 Liradan Satılıyordu, Şimdi 100 Liraya Kapış Kapış Gidiyor
Türkiye'ye İade Edilmişti: Tonlarca Biber ve Limona Ne Yapılacağı Belli Oldu Türkiye'ye İade Edilmişti: Tonlarca Biber ve Limona Ne Yapılacağı Belli Oldu
Trabzon’un Gizemli Hazinesi Açıldı! Karadeniz'e Gidenler Görmeden Dönmüyorlar Trabzon’un Gizemli Hazinesi Açıldı! Karadeniz'e Gidenler Görmeden Dönmüyorlar
Kilosu Tarlada 100, Pazarda 200 Liradan Satılıyor! Hasat 10 Gün Erken Başladı Kilosu Tarlada 100, Pazarda 200 Liradan Satılıyor! Hasat 10 Gün Erken Başladı
Hasat Başladı Üretici Müjdeyi Verdi: "Marketteki Fiyatlar Haftaya Yarı Yarıya Düşecek" Hasat Başladı Üretici Müjdeyi Verdi: "Marketteki Fiyatlar Haftaya Yarı Yarıya Düşecek"
Türkücülüğü Bırakıp Köyünde Fabrika Kurmuştu! İşleri 10 Kat Büyüttü, Paraya Para Demiyor Türkücülüğü Bırakıp Köyünde Fabrika Kurmuştu! İşleri 10 Kat Büyüttü, Paraya Para Demiyor
20 Metrekarelik Dükkanda Üretmeye Başladılar: Şimdi Siparişlere Yetişemiyorlar 20 Metrekarelik Dükkanda Üretmeye Başladılar: Şimdi Siparişlere Yetişemiyorlar
Kısıtlama Kalktı: İstanbul'un Tamamında Ücretsiz Oldu Kısıtlama Kalktı: İstanbul'un Tamamında Ücretsiz Oldu
Bu Yıl Çok Pahalıya Yiyeceğiz! 42 Derece Sıcaklar Mahsulü Perişan Etti Bu Yıl Çok Pahalıya Yiyeceğiz! 42 Derece Sıcaklar Mahsulü Perişan Etti
Ağaçların Dalları Bile Taşıyamadı: Rekor Kıran Hasadı Çiftçiler Yerlerden Topladı Ağaçların Dalları Bile Taşıyamadı: Rekor Kıran Hasadı Çiftçiler Yerlerden Topladı
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var! Yolcu Otobüsü İki Parçaya Ayrıldı! 9 Ölü, 26 Yaralı
Erdoğan’dan ‘Hiçbir Şey Bitmedi’ Mesajı: İşte İsim İsim AKP’ye Geçeceği Belirtilen Siyasetçiler İşte İsim İsim AKP’ye Geçeceği Belirtilen Siyasetçiler
Niğde'den Sonra Ankara'da Katliam... Poşetler İçinde Onlarca Ölü Köpek Poşetler İçinde Onlarca Ölü Köpek Bulundu
O Tarihte Emeklilik Planları Yapanlar Dikkat! Maaşlarda Yüzde 35 Kayıp Yaşanacak Daha Az Maaş Alınacak
Meteoroloji İstanbul Dahil 16 İl İçin Alarm Verdi! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İstanbul Dahil 16 İl İçin Alarm Verdi!