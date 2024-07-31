Hasat Başladı, Fiyatı Korkuttu: Kilosu En Az 600 Liraya Satılacak

"REKOLTE YÜKSEK AMA İÇ DOLUMU DÜŞÜK"



Kent genelinde yetiştirilen fıstık ağaçlarında sulama yapılan bölgelerin dolum oranının daha da yüksek olduğunu anlatan Özdemir, ‘‘Rekolte yüksek ama meyve tutumunda iç dolum oranının düşük olması nedeniyle fiyatların yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Bu yılki rekoltenin yüksek olmasına rağmen, aşırı sıcaklar ve soğuk hava nedeniyle bitkilerin tam çiçeklenme döneminde döllenme yapmaması, iç dolum oranını düşürdü. Sulama yapılan bölgelerde dolum oranı daha yüksek olurken, suyun meyve ağaçları için önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bu sene geçen seneye göre rekolte beklentimiz çok yüksek. Ağaçlardaki meyve tutumuna baktığımız kadarıyla fıstıklarda iç dolumu çok az'' dedi.