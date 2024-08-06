Hasat 10 Gün Erken Başladı: Kilosu 250 Liradan Satılıyor! Rekolte Düşük, Kalite Mükemmel

Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın’da sıcaklar, incir sezonunu 10 gün öne çekerken, hasada başladıklarını ifade eden incir üreticisi Davut Çilek; “Bu yıl rekoltede yüzde 20 eksik var ama kalite çok iyi” dedi.

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Hasat 10 Gün Erken Başladı: Kilosu 250 Liradan Satılıyor! Rekolte Düşük, Kalite Mükemmel - Resim: 1

Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlayan ve önemli ihraç ürünlerinden olan incirde sezon hareketliliği başladı. Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği ve ülke pazarının yüzde 80’ini karşılayan Aydın’da da üreticileri hasat telaşı sardı. Aydın'da yaklaşık 400 bin dönüm alanda incir üretimi yapılırken, sezonda da ortalama 200 bin ton ürün elde edildiği belirtiliyor. Hasat sezonuna başlayan üreticiler de gün doğmadan yola çıkıp güneşi ise incir ağaçlarının altında karşılıyor.

Bu yıl etkili olan sıcaklar sebebiyle incir sezonu beklenenden erken geldi. Hasada başladıklarını ifade eden Germencik ilçesindeki incir üreticilerinden Davut Çilek, bu yıl kaliteden umutlu olduklarını ancak rekoltede düşüş yaşandığını belirtti.

Kaynak: İHA

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