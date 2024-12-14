Hasarlı Bina Yıkılırken İş Makinesinin Üzerine Çöktü
Adıyaman'da orta hasarlı bir binanın yıkımı sırasında bina, iş makinesinin üzerine çöktü. Olayda operatör Abdullah Doğru yaralandı. Yaralı, hastanede tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, Mehmet Akif Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Orta hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü. İş makinesinin bir kısmının enkazın altında kaldığı olayda, iş makinesi operatörü Abdullah Doğru yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA