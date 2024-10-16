Hasarlı Bina Yıkılırken 3 Bina Zarar Gördü

Kırıkkale'de hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen binanın yıkımı sırasında enkazın üzerine devrildiği 3 bina zarar gördü.

Çalılıöz Mahallesi Şehit Osman Yıldırım Sokak'ta 6 katlı bir bina için hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verildi. Müteahhit firmanın görevlilerince iş makinesi ile başlatılan yıkım sırasında binanın enkazı, etrafında bulunan biri 5, 2'si 3 katlı binaların üzerine devrildi. Zarar gören binalardan birinin girişini molozlar kapatınca zemin kattaki dairede bulunan 8 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, pencerenin demir korkuluğunu keserek, mahsur kalanları kurtardı.

Yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA