Hasadına İki Ay Kaldı: Tarladan Sofraya Yüzde 300 Zam ile Geliyor
Ülke genelinde 1 milyon tondan fazla üretilen he kan basıncından, bağışıklık sistemini güçlendirmeye kadar birçok faydası bulunan limonun hasadına 2 ay kalırken, tarladan sofraya gelene kadar fiyatında yüzde 370,4 artış yaşandığı da ortaya çıktı.
Özellikle sonbaharda hasadı yapılan limonun ülke genelinde 1 milyon tondan fazla üretilirken, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ağustos ayında üretici ve market fiyatları arasındaki farklara dikkat çekerek, en büyük farkın yüzde 370,4 ile limonda görüldüğünü açıkladı.
Bayraktar, yaptığı değerlendirmede, tarladan alınan ürünlerin market raflarına ulaşana kadar fiyatlarının katlanarak artmasının hem tüketiciyi hem de üreticiyi mağdur ettiğini vurguladı. Bayraktar, "Ağustos ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla limonda görüldü, bu fark yüzde 370,4’e ulaştı" dedi.
Bayraktar, ağustos ayında fiyatı en fazla artan ürünün markette salatalık, üreticide ise kuru üzüm olduğunu belirterek, fiyatı en çok düşen ürünlerin ise markette kuru incir, üreticide ise patates olduğunu aktardı. Özellikle patates, kuru soğan ve limon gibi ürünlerde üretici fiyatlarının yüzde 20 ila yüzde 30 oranında düştüğüne dikkat çeken Bayraktar, bu durumun üreticileri zor durumda bıraktığını ifade etti.
LİMON HASADI NE ZAMAN?
Limon yetiştiriciliğiyle ilgilenenler için en kritik sorulardan biri, "Limon ne zaman toplanır?"dır. Bu sorunun cevabı, ürün verimliliği açısından büyük önem taşır. Limonların don olaylarından önce hasat edilmesi gerekmektedir, aksi halde dondan etkilenen limonlardan istenilen verim alınamaz. Hasat zamanında dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise, sabahın erken saatlerinde ya da nemli havalarda hasat yapmamaktır. Limonlar, kuru hava koşullarında toplanmalıdır çünkü nemli hava, limonların zarar görmesine ve çürümesine yol açabilecek baskı yaratır. Zedelenmiş limonlar genellikle bu noktalardan çürümeye başlar.
"Limon ne zaman hasat edilir?" sorusu, limon yetiştiricileri arasında sıkça gündeme gelir. Hasat dönemi, limonun kalitesi ve verimliliği açısından belirleyici bir faktördür. Hasat zamanı, bölgesel farklılıklar gösterebilir ve limonun türüne göre değişkenlik gösterebilir. Genel olarak, limonlar sonbaharda hasat edilir.
Peki, limon hangi ayda ekilir? Bu konuda merak edilenler arasında. Limon aslında yılın her ayında ekilebilir; ancak iklim koşulları limon yetiştiriciliğinde belirleyici bir rol oynar. Limon yetiştirilecek bölgenin nem, sıcaklık ve yağış koşulları dikkate alınmalıdır. Uygun koşullar sağlandığında, her bölgede hatta evde bile limon yetiştirmek mümkündür.