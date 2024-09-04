Hasadına İki Ay Kaldı: Tarladan Sofraya Yüzde 300 Zam ile Geliyor

Bayraktar, yaptığı değerlendirmede, tarladan alınan ürünlerin market raflarına ulaşana kadar fiyatlarının katlanarak artmasının hem tüketiciyi hem de üreticiyi mağdur ettiğini vurguladı. Bayraktar, "Ağustos ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla limonda görüldü, bu fark yüzde 370,4’e ulaştı" dedi.

Bayraktar, ağustos ayında fiyatı en fazla artan ürünün markette salatalık, üreticide ise kuru üzüm olduğunu belirterek, fiyatı en çok düşen ürünlerin ise markette kuru incir, üreticide ise patates olduğunu aktardı. Özellikle patates, kuru soğan ve limon gibi ürünlerde üretici fiyatlarının yüzde 20 ila yüzde 30 oranında düştüğüne dikkat çeken Bayraktar, bu durumun üreticileri zor durumda bıraktığını ifade etti.