Hasadı Geç Yapanlar Hayatının Şokunu Yaşadı! Fiyatlar Düşünce Tüm Mahsul Ellerinde Kaldı
Aydın'da sezon başında oldukça kıymetli olan ve üreticinin yüzünü güldüren karpuz, fiyatlar düşünce tarlada kaldı. Pek çok üretici toplama ve taşıma maliyetini bile karşılamadığı gerekçesi ile tarladaki karpuzu toplamayarak çürümeye terk etti.
Aydın'da sezon başında 10.15 TL'den çarşı ve pazarda satılan karpuz, bir anda 4 TL'ye düştü. Tarlada toptan fiyatının 1 TL'nin bile altında kalan karpuzun toplayıp hale getirme maliyetini bile karşılamadığını belirten üreticiler, “Toplayınca zarar üstüne zarar ediyoruz. Bu nedenle toplamaktan vazgeçtik. Sezon başında fiyatlar çok iyiydi. Ancak bir anda fiyatlar çok kötü düştü. Bu nedenle toplamıyoruz” dedi.