Hasadı Geç Yapanlar Hayatının Şokunu Yaşadı! Fiyatlar Düşünce Tüm Mahsul Ellerinde Kaldı

Aydın'da sezon başında 10.15 TL'den çarşı ve pazarda satılan karpuz, bir anda 4 TL'ye düştü. Tarlada toptan fiyatının 1 TL'nin bile altında kalan karpuzun toplayıp hale getirme maliyetini bile karşılamadığını belirten üreticiler, “Toplayınca zarar üstüne zarar ediyoruz. Bu nedenle toplamaktan vazgeçtik. Sezon başında fiyatlar çok iyiydi. Ancak bir anda fiyatlar çok kötü düştü. Bu nedenle toplamıyoruz” dedi.