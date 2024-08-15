Hasadı Başladı Tarlada 20, Markette 80 Lira: Kolesterole İyi Gelir Kan Basıncını Düşürüyor

Deprem sonrası yaralarını sarmaya devam eden Hatay'ın üreticileri, bereketli topraklarda ürünlerini toplamaya devam ediyor. Amik Ovası'nda yer alan Hassa ilçesinde, kaliteli ve aromasıyla ünlü üzümler, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Üreticiler, sıcak havaların etkisiyle verimin düştüğünü belirtiyor.