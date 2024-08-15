Hasadı Başladı Tarlada 20, Markette 80 Lira: Kolesterole İyi Gelir Kan Basıncını Düşürüyor
Hatay'ın ünlü üzümünde hasat dönemi başladı. Üzüm, tarlada kalitesine göre 20 TL ile 30 TL arasında alıcı bulurken, market raflarında ise 80 TL'ye kadar çıkıyor. Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan üzüm, güçlü bir antioksidan kaynağı olarak biliniyor.
Deprem sonrası yaralarını sarmaya devam eden Hatay'ın üreticileri, bereketli topraklarda ürünlerini toplamaya devam ediyor. Amik Ovası'nda yer alan Hassa ilçesinde, kaliteli ve aromasıyla ünlü üzümler, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Üreticiler, sıcak havaların etkisiyle verimin düştüğünü belirtiyor.