Harran Ovası'nda Ürküten Görüntü! Hepsi Bir Gecede Oldu, Yalnız Gidemiyorlar
Şanlıurfa’nın Harran Ovası'nda meydana gelen 15 metre derinliğindeki dev obruklar, çiftçileri tedirgin etmeye devam ediyor. Obrukların havadan görüntülenmesi, yetkililerin harekete geçmesini sağladı.
Kaynak: İHA
Harran Ovası’nda Haliliye ve Eyyübiye ilçelerine bağlı Ballıca ve Karaali mahallelerinde pamuk tarlasında oluşan obruklar, çiftçiler arasında korku yarattı. Hasat için tarlaya giden çiftçiler, karşılaştıkları dev obruklar karşısında şoke oldu ve durumu Şanlıurfa Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirdi. Yapılan incelemelerde, obrukların aşırı sulama sonucu meydana geldiği belirtildi.
YETKİLİLERDEN UYARI
Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, işçi ve çiftçilerin tarlada çalışırken obruklara düşmemesi için dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Ayrıca, hasat sonrası DSİ, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve üniversite işbirliğiyle detaylı inceleme çalışmaları yapılacağını ifade etti.
AŞIRI SU TÜKETİMİ SORUNU
Aksoy, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında devletin bölgede yaptığı büyük sulama yatırımları ile 1 milyon 274 bin hektar tarım arazisinin yüzde 65’ten fazlasının sulandığını belirtti. Ancak çiftçilerin aşırı su tüketiminin olumsuz sonuçlar doğurduğunu vurguladı.
"Tarım arazilerinin altında bulunan kalker ve kireç taşı, aşırı sulama sonucunda çözünerek boşluklar oluşturuyor" diyen Aksoy, çiftçilerin suyu daha bilinçli kullanmaları gerektiğinin altını çizdi.
HASSAS SULAMA SİSTEMLERİNE GEÇİŞ
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, GAP sulamasının ilk uygulandığı Harran Ovası’nın jeolojik yapısının, obrukların oluşumuna neden olduğunu ifade etti. Çullu, basınçlı ve hassas sulama sistemlerinin devreye alınması gerektiğini belirtti.
KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI SORUNU
Dicle Elektrik’in Şanlıurfa İl Müdürü Naci Obut, tarımsal sulamadaki yüksek su tüketimi ve yer altı sularının aşırı kullanımının ciddi sorunlara yol açtığını açıkladı. Kaçak elektrik kullanımı ve buna bağlı aşırı su tüketiminin çevreyi tehdit ettiğini vurguladı.
ÇİFTÇİLER YARDIM BEKLİYOR
Tarlasında iki büyük obruk oluşan çiftçi Halil Çiftçi, devlet yardımı beklediklerini ve bu obrukların doldurulmasını istediklerini belirtti. Çiftçi, obrukların sürekli büyüdüğünü ve işçilerin güvenliğinden endişe duyduklarını dile getirdi. "Tedirginiz, korkuyoruz. Bu duruma bir çare bulunmasını istiyoruz" diyerek yetkililere seslendi.