Harran Ovası'nda Ürküten Görüntü! Hepsi Bir Gecede Oldu, Yalnız Gidemiyorlar

YETKİLİLERDEN UYARI

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, işçi ve çiftçilerin tarlada çalışırken obruklara düşmemesi için dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Ayrıca, hasat sonrası DSİ, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve üniversite işbirliğiyle detaylı inceleme çalışmaları yapılacağını ifade etti.

AŞIRI SU TÜKETİMİ SORUNU

Aksoy, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında devletin bölgede yaptığı büyük sulama yatırımları ile 1 milyon 274 bin hektar tarım arazisinin yüzde 65’ten fazlasının sulandığını belirtti. Ancak çiftçilerin aşırı su tüketiminin olumsuz sonuçlar doğurduğunu vurguladı.