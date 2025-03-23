Harita Genişliyor… İşte Türkiye’nin Yerel Seçimlerden Bugüne Kayyım Karnesi

15 Temmuz 2016’daki FETÖ darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) sürecinde, 1 Eylül 2016 tarihli 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile belediyelere kayyım atanmasının önü açıldı. OHAL’in sona ermesine rağmen bu uygulama kalıcı hale geldi ve yürürlükte uygulanmaya devam ediyor.

KAYYIM ATANAN BELEDİYELER

31 Mart 2024 seçimlerinden bu yana Mardin ve Van Büyükşehir Belediyeleri ile Hakkari, Batman, Tunceli, Siirt, Esenyurt, Halfeti, Ovacık, Bahçesaray, Akdeniz, Kağızman ve Şişli Belediyelerine kayyım atandı.

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akkış 3 Haziran'da görevden alınarak yerine Hakkari Valisi Ali Çelik "belediye başkan vekili" olarak görevlendirildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim’de görevden uzaklaştırıldı, yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy atandı.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün yerine Vali Tuncay Akkoyun, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük’ün yerine Vali Ekrem Canalp, Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan’ın yerine ise Kaymakam Hakan Başoğlu 4 Kasım’da görevlendirildi.

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak’ın yerine 22 Kasım'da Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün yerine Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen, Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır’ın yerine ise 29 Kasım’da Kaymakam Harun Arslanargun getirildi.

Mersin Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, 13 Ocak’ta görevden alındı, yerine Kaymakam Zeyit Şener atandı.

Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş, 29 Ocak’ta görevden alınarak yerine Vali Kemal Kızılkaya görevlendirildi.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’ın yerine Vali Ozan Balcı kayyum olarak atandı.

Kağızman Belediye Eş Başkanı Mehmet Alkan, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Yerine Kaymakam Okan Daştan belediye başkan vekili olarak atandı.

İSTANBUL’DA İKİNCİ KAYYIM ŞİŞLİ’YE ATANDI

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla tutuklandı. Bunun üzerine yerine Kaymakam Cevdet Ertürkmen kayyım olarak görevlendirildi. Böylece Esenyurt’un ardından Şişli de İstanbul’da kayyımla yönetilen ikinci belediye oldu.

Kaynak: ANKA