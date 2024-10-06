Harita Değişti, Çok Kuvvetli Geliyor! İstanbullulara 'Pazartesi' Alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6-12 Ekim 2024 tarihlerine ilişkin haftalık hava tahminlerini açıkladı. Buna göre; yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, pazartesi günü kuzeybatı kesimlerde azalacak. Bugün, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevreleri hariç Marmara Bölgesi'nin tamamı ile Ege Bölgesi'nin kuzeyini etkisi altına alması beklenen gök gürültülü sağanakların, pazartesi günü Trakya hariç Marmara'nın tamamı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in sahil kesiminde etkili olması bekleniyor. Salı günü, Samsun çevreleri ve Doğu Karadeniz'in tamamı ile Malatya, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında gök gürültülü sağanaklar hakim olacak. Yağışlı hava, çarşambadan itibaren yurdu terk ederken 81 ilin tamamında açık, az bulutlu ve parçalı bulutlu hava durumunun olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA PAZARTESİ GÜNÜNE DİKKAT

İstanbul'da ise meteoroloji tahminlerine göre pazartesi günü sağanak yağış bekleniyor. Paylaşılan veriler hava sıcaklığında düşüş yaşanmayacağını gösteriyor.

BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve batısı ile İzmir’in kuzey kesimleri ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.