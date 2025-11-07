Hapis Cezası İsteniyor: Bir CHP'li Belediye Başkanına Daha Dava

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla dava açıldı. Ömer Günel'in de aralarında bulunduğu 3 kişinin 6'şar aydan 2'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de aralarında bulunduğu 3 sanık, kıyıda yapılan iskele ve güneşlenme teraslarına ait imar planlarının bulunmadığı iddiasıyla ilgili "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanacak.

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığınca, Günel, Kuşadası Fen İşleri Müdür Vekili Engin Okay ile eski Kuşadası Fen İşleri Müdürü Fatma Çanakçı hakkında hazırlanan iddianame Kuşadası Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

HAPİS CEZASI İSTENDİ

Kuşadası İmar Müdürlüğünün, ilçede bir işletme tarafından kıyıda yapılan iskele ve güneşlenme teraslarına ait imar planlarının bulunmadığı, bu alanların herhangi bir izin alınmadan yapıldığına ilişkin yazı da iddianamede yer aldı.

Sanıklar hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6'şar aydan 2'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, ifadesine yer verilen sanıklar suçlamaları kabul etmedi.

Kaynak: AA

