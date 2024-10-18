Hapis Cezası ile Aranan 2 Şüpheli Hatay’da Yakayı Ele Verdi

Hatay’da haklarında adli makamlarca verilen hapis cezası nedeniyle aranan firari 2 firarı şüpheli Antakya ve Dörtyol ilçesinde yapılan operasyonda yakalandı. Şüpheliler adli makamlarca tutuklandı.

Hapis Cezası ile Aranan 2 Şüpheli Hatay’da Yakayı Ele Verdi

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısları yakalamaya yönelik Dörtyol ve Antakya ilçelerinde yaptıkları çalışmada; uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak suçundan 2 yıl hapis cezasıyla aranan S.A. Dörtyol’da, Silahla yağma suçtan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T. Antakya ilçesinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şahıs mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: İHA

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