Hapis Cezası Bulunan İki Kişi Aynı Evde Yakayı Ele Verdi

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri başarılı operasyon sonucu 2 firari suçluyu yakalayarak gözaltına aldı. Yaklaşık 4 aydır "kasten öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.K.'nin (28) sahte bir isimle kiralanan bir evde saklandığı tespit edildi. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda R.K., belirlenen adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Aynı operasyonda bahse konu ikamette bulunan H.S. (38) isimli şahsın da yapılan sorgusunda, "birden fazla kişiyle silahlı yağma" suçundan kesinleşmiş 22 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasıyla bulunduğu cezaevinden yaklaşık bir hafta önce firar ettiği tespit edildi. Gözaltına alınarak Bafra Adliyesine sevk edilen R.K. ve H.S. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA