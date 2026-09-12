Hanutçuya, Yağmacıya ve Dolandırıcıya Geçit Yok: Bakan Gürlek Yaz Bilançosunu Açıkladı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin turizm bölgelerindeki huzur ve güven ortamını bozmaya çalışan, yerli ve yabancı turistleri hedef alan suç eylemlerine karşı tavizsiz bir adli süreç yürütüldüğünü açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaz sezonu operasyonel verilerini paylaşan Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve İçişleri Bakanlığı ile tam koordinasyon içinde hareket edildiğini belirtti. Türkiye’nin turizmdeki küresel marka değerini korumakta kararlı olduklarını vurgulayan Gürlek, "Turizm bölgelerimizde huzur ve güvenliğe gölge düşürecek hiçbir eyleme müsamaha göstermiyoruz" ifadelerini kullandı.

YAZ AYLARINDA 16 İLDE GENİŞ KAPSAMLI DENETİM

Cumhuriyet Başsavcılıklarının sevk ve idaresinde; emniyet ve jandarma teşkilatlarının katılımıyla haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan yoğun bir mesai yürütüldü. Türkiye genelindeki popüler seyahat rotalarını barındıran 16 ilde, turizm güvenliğini doğrudan sabote eden toplam 164 olay ve adli soruşturma mercek altına alındı. Bu dosyalarda tespit edilen 323 şüpheliye yönelik adli operasyonlar gerçekleştirilirken, mahkemeye çıkarılan zanlılardan 56'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 106’sı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Turizm bölgelerimizde huzur ve güvenliğe gölge düşürecek hiçbir eyleme müsamaha göstermiyoruz!



Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımız ile koordinasyon içerisinde ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin ve vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini… https://t.co/tkTgKxGtYC — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 12, 2026

YAĞMA VE ZORBALIĞA GEÇİT YOK

Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından paylaşılan adli istatistiklerde, adli bilançonun detayları şu şekilde kayıtlara geçti:

Şiddet, Yağma ve Zorbalık: Turizm bölgelerinde turistleri tehdit eden, şiddet ve zorbalık uygulayan, yağma eylemlerine girişen 175 şüpheliye işlem yapıldı, bunlardan 43’ü tutuklandı.

Hırsızlık ve Mal varlığı Suçları: Turistlerin cüzdan, çanta ve değerli eşyalarını hedef alan, malvarlığına yönelik suç işleyen 62 şüpheliden 40'ı tutuklanarak en yüksek tutuklama oranına ulaştı.

Dolandırıcılık ve Hanutçuluk: Turistleri aldatmaya çalışan, hanutçuluk yapan ve haksız ticari kazanç sağlayan 71 şüpheli yakalandı, 20'si cezaevine gönderildi.

Kamu Düzeni ve Ayrımcılık: Ayrımcılık, özel hayatın gizliliğini ihlal, inanç özgürlüğü ile toplumsal değerleri zedeleyen eylemlere karışan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

'TÜRKİYE GÜVENLİ BİR TURİZM ÜLKESİDİR'

Operasyonlarda üstün gayret gösteren yargı mensuplarına ve güvenlik güçlerine teşekkürlerini ileten Adalet Bakanı Akın Gürlek, mesajını kararlılık vurgusuyla tamamladı. Türkiye'nin uluslararası arenada güvenli bir sığınak ve turizm destinasyonu olduğunu hatırlatan Bakan Gürlek, bu imajın zedelenmemesi ve vatandaşlar ile misafirlerin huzurunun korunması adına yargı organlarının gereken her hukuki adımı ödün vermeden atmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Kaynak: Haber Merkezi