Hangi zemin depreme daha dayanıklı?
Depremle ilgili en önemli faktörlerden birisi zemindir. Oturulan evlerin temelinin olası bir depreme karşı dayanıklı olması hayat kurtarıcı faktörlerden birisi. Genellikle kayalık zeminlerin daha sağlam olduğu söylenir, peki neden? İşte, hangi zeminin daha dayanıklı olduğunun cevabı...
HANGİ ZEMİN DAHA DAYANIKLIDIR?
Hangi zeminin daha dayanıklı olduğunu anlamak için öncelikle rezonans olayını kavramak gerekiyor. Rezonans, bilimsel bir tanım olarak şu şekilde ifade edilir; 'Belirli bir frekansta titreşen bir sistemin, aynı frekanstaki dış titreşimin etkisinde kalarak yüksek genlikle titreşmesi (sarsılması) olayıdır.'
REZONANS ETKİSİ İLE BİNALAR YIKILIR
Bu şekilde ifade edilince biraz kafa karışıklığı yaratabilir, daha basit ifade etmek gerekirse, kendine özgü bir frekansı olan maddenin, aynı frekans üzerinde gelen dalgalar etkisiyle aşırı genleşmesi ve parçalanmasıdır.
Her maddenin doğal bir frekansı vardır ve doğal frekansa eşit gelen ses dalgaları o maddeyi parçalar. Basit bir örnek ile rezonans kavramını daha iyi anlayabilirsiniz çünkü depreme dayanıklı zeminin ana etkenidir.
AYNI FREKANSLAR DALGA BOYUTUNU ARTIRIR
Bir salıncak düşünün, salıncağı hangi kuvvetle sallarsanız karşı tarafa gidip gelme süresi hep sabit kalır. Siz salıncağı nasıl sallarsanız sallayın, hep aynı sürede gidip geri döner. Salıncağın gidip gelme süresi frekanstır.
Bu sefer salıncakta bir çocuk otursun. Salıncağı hızlandırmak için aynı frekansta itiş gücü vermeniz gerekir. Salıncağı hızlandırmak için uyguladığınız kuvvetin ritmi hep aynı olmak zorundadır. Salıncağın gidiş ve geliş süresiyle aynı frekansta kuvvet uygularsanız giderek hızlanmaya başlar. Sizin uyguladığınız frekans ile salıncağın kendi frekansı aynıdır.