Hangi zemin depreme daha dayanıklı?

AYNI FREKANSLAR DALGA BOYUTUNU ARTIRIR

Bir salıncak düşünün, salıncağı hangi kuvvetle sallarsanız karşı tarafa gidip gelme süresi hep sabit kalır. Siz salıncağı nasıl sallarsanız sallayın, hep aynı sürede gidip geri döner. Salıncağın gidip gelme süresi frekanstır.

Bu sefer salıncakta bir çocuk otursun. Salıncağı hızlandırmak için aynı frekansta itiş gücü vermeniz gerekir. Salıncağı hızlandırmak için uyguladığınız kuvvetin ritmi hep aynı olmak zorundadır. Salıncağın gidiş ve geliş süresiyle aynı frekansta kuvvet uygularsanız giderek hızlanmaya başlar. Sizin uyguladığınız frekans ile salıncağın kendi frekansı aynıdır.