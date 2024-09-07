Hangi Üniversiteye Ne Kadar Para Verilecek: İşte 2025 Yılının Ödenek Şampiyonu

En çok ödenek alan 5 üniversite ise şöyle:

Ankara Üniversitesi 14 milyar 680 milyon 940 bin lira

İstanbul Üniversitesi 14 milyar 149 milyon 774 bin lira

Hacettepe Üniversitesi 13 milyar 938 milyon 766 bin lira

Ege Üniversitesi 12 milyar 586 milyon 655 bin lira

Gazi Üniversitesi 12 milyar 314 milyon 502 bin lira