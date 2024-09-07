Hangi Üniversiteye Ne Kadar Para Verilecek: İşte 2025 Yılının Ödenek Şampiyonu
2025-2027 yılları arasında geçerli olacak Orta Vadeli Program açıklandı. Böylelikle üniversitelere ne kadar ödenek ayrılacağı da belli oldu. Ödenek şampiyonu üniversite ise Ankara Üniversitesi oldu. İkinci sırada ise İstanbul Üniversitesi var.
Geçtiğimiz günlerde açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) ile üniversiteler için 487 milyar 298 milyon lira ödenek ayrılması öngörüldü. Böylelikle üniversitelerin alacağı ödenekler belli oldu. Türkiye’nin en çok ödenek alan ilk 5 üniversitesi belli oldu.
Ankara Üniversitesi, 2025 yılı için öngörülen 14 milyar 680 milyon 940 bin liralık bütçe ödeneğiyle, Avrupa Birliği Başkanlığı (6 milyar 797 milyon lira), İletişim Başkanlığı (6 milyar 155 milyon lira), Yargıtay (4 milyar 10 milyon lira), Sayıştay (3 milyar 259 milyon lira), Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı (3 milyar 113 milyon lira) ve Danıştay (2 milyar 389 milyon lira) gibi kurumları geride bıraktı.
En çok ödenek alan 5 üniversite ise şöyle:
Ankara Üniversitesi 14 milyar 680 milyon 940 bin lira
İstanbul Üniversitesi 14 milyar 149 milyon 774 bin lira
Hacettepe Üniversitesi 13 milyar 938 milyon 766 bin lira
Ege Üniversitesi 12 milyar 586 milyon 655 bin lira
Gazi Üniversitesi 12 milyar 314 milyon 502 bin lira
Ayrıca Yükseköğretim Kurulu (YÖK) için 1 milyar 123 milyon 426 bin lira ve Yükseköğretim Kalite Kurulu için de 63 milyon 422 bin lira ödenek öngörüldü.