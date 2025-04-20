Hamsi Festivalinde 2 Tonluk Dağıtım Yapıldı

Manisa’da Karadenizliler Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Hamsi Festivalinde vatandaşlara yaklaşık 2 ton hamsi ikram edildi.

Manisa Karadenizliler Derneği, Karadeniz kültürünü Manisa’da yaşatmak amacıyla Yunusemre Belediyesinin ev sahipliğinde Hamsi Festivali düzenlendi. Gastronomiden müziğe, halk danslarından yöresel ürünlere kadar çok sayıda etkinliğin yer aldığı festivalde vatandaşlara yaklaşık 2 ton hamsi ikram edildi.

100. Yıl Meydanı’ndaki programa, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalband da katıldı. Başkan Balaban, Manisa Karadenizliler Derneği Başkanı İsmail Aydın ve Başkan Nalband vatandaşlara hamsi ikram etti.

Aydın, dernek olarak aynı zamanda öğrencilere burs konusunda da yardımcı olduklarını söyledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ise Yunusemre Belediyesi olarak Karadeniz kültürünün yaşatılması adına böyle bir festivale destek olduklarını söyledi. Balaban, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA