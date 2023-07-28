Hamile kadına tekme tokat saldırı! "Düşük yaptım, o adam katil"

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde oğluyla bir marketten alışveriş yapan hamile bir kadına, "sokak hayvanlarını beslediği" gerekçesiyle bir kişi saldırdı. Olayda küçük çocuk yaralanırken, kadın çocuğunu düşürdü. Saldırıya uğrayan kadın, "Ben düşük yaptım, o adam benim için katil" dedi.

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Hamile kadına tekme tokat saldırı! "Düşük yaptım, o adam katil"

17 Temmuz'da yaşanan olayda Cansel Dursun, alışveriş yapmak için oğlu ve evcil köpeğiyle gittiği market önünde dehşeti yaşadı.

İHA'da yer alan haber göre, bir esnaf Cansel Dursun'un köpeği hakkında tehditkar konuşarak hayvana tekme attı. O esnada dengesini kaybeden adam yere düştü. Bu duruma sinirlenen şahıs, ayağa kalkarak Cansel Dursun ile tartışarak tekme tokat dövmeye başladı. Sokak ortasında adeta meydan dayağı yiyen kadın, 28 günlük bebeğini düşürdü. Adamın oğlu da kadına tekme tokat atarken, arbedede Dursun'un 6 yaşındaki oğlu da yaralandı.

Olay sonrasından şikayetçi olan genç kadın, adamın ağabeyinden ölüm tehdidi aldığını söyleyerek sokağa çıkamadığını söyledi. Dursun, şikayetçi olmasına rağmen adamın tutuklanmadığını söyledi.

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