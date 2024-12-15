Hamile Eşini Uçurumdan İtmişti: Korkunç Cinayette Kan Donduran Saat Detayı

Fethiye ilçesi Kelebekler Vadisi'ne, 19 Haziran 2018'de eşi Hakan Aysal ile gezmeye giden 7 aylık hamile Semra Aysal, fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan, yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü. İhbarla bölgeye UMKE, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekiplerin kontrolünde Semra Aysal'ın öldüğü belirlendi. Otopsinin ardından Aysal'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.

Soruşturma kapsamında Hakan Aysal, 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla 2020 yılı kasım ayında gözaltına alınıp tutuklandı. Akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporun gelmesiyle Aysal, 'ağırlaştırılmış müebbet' ile cezalandırıldı.

YARGITAY ONADI

Sabah'tan Umay Sena Sümer'in haberine göre itiraz üzerine dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Dosya incelemesini tamamlayan Daire, dosyada mevcut delillerin isabetli bir şekilde değerlendirildiği, eylemin Hakan Aysal tarafından gerçekleştirildiği ve suç vasfında bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından oy çokluğuyla hükmü onadı.

3 SAAT BEKLEMİŞ!

Kararda, Hakan Ayasal'ın 7 aylık hamile eşini, sağlıklı bir insanın bile inmesi zor olan Kelebekler Vadisi'ne indirdiği, eşi ile yalnız kalmak için ziyaretçilerin gitmesini 3 saat beklediği, çevrede kimse olmadığı bir anda eşini uçurumdan aşağıya ittiği anlatıldı.

Kaynak: Sabah