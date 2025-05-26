İsrail-Hamas Arasında ‘Barış’ Adımı! ABD’nin Teklifini Kabul Etti

İsrail ve Hamas cephesinde flaş gelişme yaşandı. Hamaslı yetkililer, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ateşkes teklifini kabul etti.

Teklif 10 rehinenin iki grup halinde serbest bırakılmasını ve 70 günlük ateşkesi temel alıyor. Kaynaklardan yapılan ilk açıklamada ‘Teklif, 70 günlük ateşkes ve Gazze Şeridi'nden kısmi çekilme karşılığında Hamas tarafından iki grup halinde tutulan on canlı İsrailli rehinenin serbest bırakılmasını içeriyor’ denildi.

İSRAİL’DEN YANIT GELMEDİ

Teklif ayrıca İsrail'in, aralarında uzun hapis cezaları çeken yüzlercesinin de bulunduğu bir dizi Filistinli mahkumun serbest bırakmasını öngörüyor. Söz konusu teklifin onayına ilişkin İsrail'den henüz bir açıklama yapılmadı.

HAMAS SALDIRILARI KINAMIŞTI

İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırılarını kınayan Hamas tarafından yapılan açıklamada ‘Bu saldırı işgalci İsrail'in soykırım politikasının sürdüğü ve sistematik şekilde sivillerin hedef alındığının göstergesidir’ denilmişti.

Fehmi el-Cercavi Okuluna ve Cibaliya'da "Abdurabbu" ailesine ait eve düzenlenen saldırıların, "işgal güçlerinin uyguladığı yakıp yıkma" politikası olduğu belirtilerek şöyle denilmişti:

'YARDIMLAR KOŞULSUZ SAĞLANMALI'

İşgalcinin, Neccar ailesinden 9 çocuğun öldürülmesinden sorumluluğundan kaçmak için olayla ilgili veri bulunmadığı yönündeki yalan iddialar ve soruşturma başlatma bahanesiyle kendini aklama girişimlerine karşı uyarıda bulunuyoruz. İsrail hükümetinin faşist yapısı, uluslararası caydırıcılığın yokluğunu fırsat bilerek insanlığa karşı suçlarını artırıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve dünya kamuoyuna, Gazze’deki soykırımın durdurulması, kuşatmanın sona erdirilmesi ve insani yardım girişlerinin koşulsuz sağlanması çağrısında bulunuyoruz.

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Kaynak: Haber Merkezi