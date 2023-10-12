Hamas'ın saldırılarında 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetti, 1 yurttaş kayıp

İsrail-Filistin arasındaki savaş sürerken, İsrail Büyükelçiliği 1 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini, 1 Türk vatandaşının da kayıp olduğunu duyurdu.

İsrail Büyükelçiliği, Hamas’ın 7 Ekim’deki terör saldırısında bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, bir Türk vatandaşından da haber alınamadığını bildirdi.