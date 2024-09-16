Haluk Levent'ten Fernas Madencilik İşçilerine Destek

Manisa'nın Soma ilçesinin Darkale köyünde 19. Karaelmas Kültür Sanat Dayanışma Festivali düzenlendi. Festival kapsamında Haluk Levent konseri esnasında Somalı gençler tarafından "Temiz Hava Herkesin Hakkı", "Termiğe İnat Yaşasın Hayat", "Bu şehir insanıyla, havasıyla, suyuyla ölüyor" yazılı pankartlar açıldı.

Haluk Levent konser esnasında hem SMA'lı bebeklerin yardım kampanyaları hakkında bilgi verdi. Levent, Fernas Madencilik işçilerini sahneye davet ederek, işçilerin mücadelelerinde haklı olduklarını dile getirdi ve destek konuşması yaptı.

Kaynak: ANKA