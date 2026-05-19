Haluk Levent'e 'İsrail Sansürü': Yahudilere Seslenirken Yayın Kesildi

Ahbap Derneği’nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Yerleşimleri Programı’nda dikkat çeken bir konuşma yaptı.

'YAHUDİLER İÇİN HER AN YAS TUTTUK'

Konuşmasına BM yönetimine verdiği 'siyaset yapmama' sözünü anımsatarak başlayan Levent, dünyada hızla değişen dengelere dikkat çekti. Toplumsal bir sağduyu çağrısı yapan sanatçı, küresel ölçekte yaratılmaya çalışılan algı oyunlarını şu sözlerle eleştirdi:

"Şu an dünyada, Yahudi olmayan herkes Yahudilere düşmanmış gibi sahte bir algı üretiliyor. Bu kesinlikle doğru değil. Bizler Piyanist ve Çizgili Pijamalı Çocuk filmlerini izlerken gözyaşı döken bir nesiliz. Hitler’in gerçekleştirdiği soykırımda hayatını kaybeden Yahudilerin ataları için her an yas tuttuk ve tutmaya da devam ediyoruz."

Konuşmasının devamında doğrudan Yahudi halkına seslenen Haluk Levent, tam bu sırada sansürün hedefi oldu. Dış dünyaya aktarılan mikrofonların kapatılmasına rağmen konuşmasına devam eden Levent, "Bugün dünyaya değil, Yahudi dostlarımıza sesleniyorum. Bizler geçmişte sizin acılarınız için nasıl ağladıysak, sizler de lütfen son iki yılda katledilen 20 bin Gazzeli masum çocuk için ağlayın. Bizim hedefimiz Yahudi toplumu değil; biz onları seviyoruz. Bizim karşı olduğumuz tek şey, İsrail’in yürüttüğü acımasız Siyonist politikalardır." ifadeleriyle tepkilerin Yahudi toplumuna değil Siyonist politikalara olduğunu belirtti.

'FİLİSTİN'İN ÖZGÜR SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Uluslararası yayının karartılmasının ardından kararlı bir duruş sergileyen Haluk Levent, sosyal medya üzerinden yaşananlara tepki gösterdi.

Küresel sansüre meydan okuyan sanatçı, "Sesimizi ne kadar kısmaya çalışırlarsa çalışsınlar, uyguladıkları bu ambargolar bizi durduramayacak. Zulme karşı durmaya ve Filistin’in özgür sesi olmaya kararlılıkla devam edeceğiz" diyerek mazlumların yanında olacağını bir kez daha vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi