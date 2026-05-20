Haluk Levent Yoğun Bakıma Alındı: Son Durumuna Dair Bilgi Geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Eskişehir Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan Haluk Levent, konser sonrasında AFAD ile yapacağı toplantı için yola çıktı. Yolculuk sırasında fenalaşan 57 yaşındaki şarkıcı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalede mide kanaması geçirdiği anlaşılan Levent, yoğun bakıma alındı. Sanatçının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

AHBAP SON DURUMU PAYLAŞTI

Haluk Levent'in genel başkanı olduğu AHBAP Derneği, konuya ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Genel Başkanımız Haluk Levent'in sağlık durumuyla ilgili çeşitli haberler ve paylaşımlar gündeme gelmektedir. Sürecin takip edildiğini ve sağlık durumunun kontrol altında olduğunu sizlerle paylaşmak isteriz. Tarafımıza ulaşan net ve güncel bilgiler doğrultusunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şu an için resmî kaynaklar dışındaki paylaşımlara karşı dikkatli olunmasını rica eder, Genel Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

Kaynak: DHA