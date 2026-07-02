Haluk Levent Veda Ediyor: Tarihi Açıkladı

İhtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla kurulan Ahbap'ın kurucusu sanatçı Haluk Levent, derneğin genel başkanlığı görevini bırakacağını açıkladı. Levent, “Mide kanaması geçirdim. Sağlık sorunlarım ve yoğun stres nedeniyle profesyonel hayatımı, müziğimi ve bestelerimi çok aksattım. Ahbap Genel Başkanlığı’nı bırakacağım" sözleriyle kararını duyurdu.

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Haluk Levent Veda Ediyor: Tarihi Açıkladı
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Sanatçı Haluk Levent, Ahbap Genel Başkanlığı görevini bırakacağını açıkladı. Uzun yıllardır genel başkanlığını yürüttüğü Ahbap ile birçok sosyal yardıma imza atan Levent, bu yıl yapılacak mali denetimlerin tamamlanmasının ardından görevden ayrılacağını belirtti.

HALUK LEVENT AHBAP'I BIRAKACAĞINI AÇIKLADI

Yaşadığı sağlık soruları ve stres nedeniyle sanatına zaman ayıramadığını belirten Haluk Levent, şunları söyledi;

Haluk Levent, Ahbap Genel Başkanlığı’nı yapılacak denetimlerden alnının akıyla çıktıktan sonra bırakacağını açıkladı.

'SAĞLIK SORUNLARIM VE YOĞUN STRES NEDENİYLE...'

“Mide kanaması geçirdim. Sağlık sorunlarım ve yoğun stres nedeniyle profesyonel hayatımı, müziğimi ve bestelerimi çok aksattım.

Şu anda Birleşmiş Milletler Suriye ve Lübnan iyi niyet elçisiyim. Artık kendi projelerimi daha global projelerle göstermek istiyorum. Bu benim hayalim. Ahbap’ı yönetecek arkadaşların da çok başarılı olacağına inanıyorum.

Önümüzdeki projeler tamamlandıktan ve bu yıl yapılacak denetimden alnımın akıyla çıktıktan sonra Ahbap Genel Başkanlığı’nı bırakacağım.”

Kaynak: Haber Merkezi

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