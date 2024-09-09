Halkapınar’da Cevizli Sucuk Yapımı Başladı



Halkapınar’da, ceviz ve üzümlerden yapılan halk arasında ‘bandırma’ olarak bilinen cevizli sucuk yapımı başlandı. Kış aylarında vatandaşlar tarafından sevilerek tüketilen cevizli sucuklar, 2 defa üzüm ve undan hazırlanan harca bandırılarak ve 2 hafta güneşte kurutularak yapılıyor. Tamamen doğal olduğunu ifade eden vatandaşlar, cevizli sucukların sağlık deposu olduğunu, enerji verdiğini belirterek, “Bandırmalarımızı 2 defa bandırdık. Kurumaya bırakıyoruz. Yaklaşık 1 hafta kadar güneşte kuruyacak. Cevizli sucuklar çok lezzetli oluyor. Doğal üzümlerle, undan ve cevizden yapılıyor. Kışın da afiyetle yemek ve satmak için de yapıyoruz” dedi.

Kaynak: AA-İHA