Halkapınar’da Cevizli Sucuk Yapımı Başladı
Konya’nın Halkapınar ilçesinde cevizli sucuk yapımı başladı.Halkapınar’da, ceviz ve üzümlerden yapılan halk arasında ‘bandırma’ olarak bilinen cevizli sucuk yapımı başladı.
Halkapınar’da, ceviz ve üzümlerden yapılan halk arasında ‘bandırma’ olarak bilinen cevizli sucuk yapımı başlandı. Kış aylarında vatandaşlar tarafından sevilerek tüketilen cevizli sucuklar, 2 defa üzüm ve undan hazırlanan harca bandırılarak ve 2 hafta güneşte kurutularak yapılıyor. Tamamen doğal olduğunu ifade eden vatandaşlar, cevizli sucukların sağlık deposu olduğunu, enerji verdiğini belirterek, “Bandırmalarımızı 2 defa bandırdık. Kurumaya bırakıyoruz. Yaklaşık 1 hafta kadar güneşte kuruyacak. Cevizli sucuklar çok lezzetli oluyor. Doğal üzümlerle, undan ve cevizden yapılıyor. Kışın da afiyetle yemek ve satmak için de yapıyoruz” dedi.
Kaynak: AA-İHA