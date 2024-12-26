Halk TV'de Büyük Deprem! En Tepedeki İsim Apar Topar Ayrıldı

ORHAN CAN KİMDİR?

1962’de Kilis’te doğan Orhan Can, Haydarpaşa Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon bölümünden mezun oldu. Gazeteciliğe 1985 yılında spor muhabiri olarak Tan ve Günaydın gazetelerinde başlayan Can, kariyerine Güneş, Hürriyet, Kanal D, Show TV ve Habertürk gibi medya kuruluşlarında devam etti.

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği, SkyTürk Haber Koordinatörlüğü ve Yeniçağ TV’nin Genel Yayın Yönetmenliği gibi üst düzey görevlerde bulunan Can, en son halktv.com.tr’de Genel Yayın Yönetmeni olarak görev almıştı. Yeni adresi ise henüz açıklanmadı.