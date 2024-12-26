Halk TV'de Büyük Deprem! En Tepedeki İsim Apar Topar Ayrıldı
Halk TV'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Deneyimli gazeteci Orhan Can, Eylül 2024'te halktv.com.tr'de başladığı Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrıldı. Ayrılığın nedeni, üst düzey yönetimle yaşanan fikir ayrılıkları olarak belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Orhan Can, medya dünyasında 39 yıllık kariyeri boyunca birçok önemli projede yer aldı. Yeniçağ ve Habertürk televizyonlarının kuruluş süreçlerinde aktif rol alan Can, ayrıca Hürriyet Web TV’nin kurucusu ve müdürü olarak görev yaptı.
ORHAN CAN KİMDİR?
1962’de Kilis’te doğan Orhan Can, Haydarpaşa Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon bölümünden mezun oldu. Gazeteciliğe 1985 yılında spor muhabiri olarak Tan ve Günaydın gazetelerinde başlayan Can, kariyerine Güneş, Hürriyet, Kanal D, Show TV ve Habertürk gibi medya kuruluşlarında devam etti.
Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği, SkyTürk Haber Koordinatörlüğü ve Yeniçağ TV’nin Genel Yayın Yönetmenliği gibi üst düzey görevlerde bulunan Can, en son halktv.com.tr’de Genel Yayın Yönetmeni olarak görev almıştı. Yeni adresi ise henüz açıklanmadı.
ALDIĞI ÖDÜLLER
Orhan Can, gazetecilik kariyeri boyunca birçok ödül kazandı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından 2016’da "Sonra Geç Olacak" başlıklı köşe yazısı Yılın Köşe Yazısı seçilirken, 2014’te "Yaşasın İyilik, Kahrolsun Kötülük" başlıklı yazısı Yılın Spor Köşe Yazısı ödülüne layık görüldü. Ayrıca Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) tarafından çeşitli yazıları ödüllendirildi.