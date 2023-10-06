Halk TV programcısı Serhan Asker gözaltına alındı
Halk TV programcısı Serhan Asker, İzmir'de gözaltına alındı. Asker, "Yarınki Görkemli Hatıralar çekimi için geldiğim İzmir'de Havaalanında polisler tarafından uçaktan alındım... Hakkımda yakalama emri varmış..." dedi.
Halk TV programcısı Serhan Asker, çekim için gittiği İzmir'de gözaltına alındığını söyledi.
Asker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarınki Görkemli Hatıralar çekimi için geldiğim İzmir'de Havaalanında polisler tarafından uçaktan alındım... Hakkımda yakalama emri varmış..." dedi.
Yarınki Görkemli Hatıralar çekimi için geldigim İzmir'de Havaalanında polisler tarafından uçaktan alındım...— Serhan Asker (@Serhan_Asker) October 6, 2023
Hakkımda yakalama emri varmış...
Kaynak: Gerçek Gündem
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