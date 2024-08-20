Halk Sağlığını Tehdit Eden 70 Bin Ürün Ele Geçirildi

Tarsus'ta son kullanma tarihi geçmiş on binlerce ürün ele geçirildi. Ürünler Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından imha edildi.

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Halk Sağlığını Tehdit Eden 70 Bin Ürün Ele Geçirildi

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yapılan denetimler sırasında halk sağlığını tehdit eden 70 bin ürün ele geçirildi. Başkan Ali Boltaç, “Halkımızın sağlığını korumak için 7/24 çalışıyoruz” dedi.

Tarsus Belediyesi tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş toplam 70 bin ürün tespit edildi. Denetimlerde süt ve süt ürünleri, temizlik malzemeleri, sağlık ve hijyen ürünleri gibi çeşitli ürünlerin yanı sıra menşei belli olmayan 700 litre zeytinyağı ve 300 kilogram kıyılmış tütüne el kondu. İşletmeye ekipler tarafından cezai işlem uygulandı. Ürünler, Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde imha edildi.

Başkan Boltaç, denetimlerle ilgili, “Ekiplerimiz, halk sağlığını tehlikeye atanlara karşı kararlı bir şekilde mücadele ediyor. Bu tür denetimlerimiz hız kesmeden devam edecek. 7 gün 24 saat halkımızın sağlığı için çalışıyoruz” diye konuştu.



Kaynak: İHA

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