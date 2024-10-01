Halk Pazarına Lüks Site İşgali! 10 Bin Metrekarelik Alan Peşkeş Çekildi

RIFAT KIRCI

Ümraniye’nin lüks sitelerinden Avrupa Konutları, halkın kullanımına açık olan parkı 2 yıldır şahsi spor alanı olarak kullanıyor. Ümraniye Belediyesi ise konuyla ilgili başlattığı incelemeyi 2 yıldır sonuçlandırmadı. Avrupa Konutları söz konusu alanı kendi kullanımına kapatmasından önce belediye meclisinden çıkan kararda buranın pazar yeri olması kararlaştırılmıştı.

DAİRE ALANLAR DA KANDIRILIYOR

Ümraniye Belediyesi, Yamanevler Mahallesi’nde bulunan yeşillik park alanını 2020 yılında alınan meclis kararıyla pazar yerine dönüştürdü. Ancak pazar yeri olarak planlanan 10 bin metrekare alanın yanına lüks site inşa eden Avrupa Konutları burayı şahsi kullanımına kapattı. Söz konusu pazar yeri alanında bir yer altı otoparkı yapılırken üst kısmı ise spor alanı olarak kullanılmaya başlandı. Böylece Ümraniye halkına ait 10 bin metrekare alan Avrupa Konutları tarafından şahsi kullanıma ayrılmış oldu.

Ayrıca Avrupa Konutları, sonradan inşa ettiği dairelerin satışları için hazırlanan reklam filminde söz konusu pazar yerini sitenin sosyal yaşam alanı olarak gösterdi. Ümraniyeliler daire alacakları da uyararak sosyal yaşam alanı olarak gösterin bölgenin kamu arazisi olduğunu vurguluyor.

Ümraniye Belediyesi ise pazar yerinin tanıtımını yaptığı görsellerde Avrupa Konutları'nın kullandığı kısmı photoshop programı ile sildi.

2 YILLIK SUSKUNLUK

Ümraniyeliler, CİMER üzerinden yaptıkları başvurularda ise 2 yıldır sonuç alamıyor. Avrupa Konutları'nın inşası sırasında yeşil alanın planının değiştirilmesi ardından da bu alanı lüks sitenin şahsi kullanımına ayırması soru işaretleri yarattı.

Ümraniye Kent Savunması'ndan Bulut Can Okuducu şöyle konuştu:

"Bu yeşil alanı Avrupa Konutları'nın inşası devam ederken pazar yeri olarak belirlediler. Ancak burayı Avrupa Konutları kendi kullanımına ayırdı. Burada en önemli husus 20.08.2022 tarihinde ihbar etmişiz 2 yılı aşkın süredir hiçbir işlem yapılmamış ve kullanım devam ediyor. CİMER üzerinden yaptığımız şikayetlerde ve sorduğumuz sorularda 'İdari işlemler devam ediyor' yanıtını alıyoruz.

Bulut Can Okuducu

Burası sitenin kullanımında gösterilerek yeni yapılan daireler satışa sunuluyor. Yani buradan daire alanlar da kandırılıyor aslında... Ümraniyelilerin 10 bin metrekare yeşil alanı da bu ranta kurban ediliyor. Büyük bir yolsuzluk var. Halkın malı sermayeye peşkeş çekiliyor.”

Kaynak: Gerçek Gündem