Halk Otobüsünde Dehşet! Onlarca Kişinin Gözü Önünde Cinayet İşledi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde saat 21.00 sıralarında halk otobüsünde cinayet işlendi. Enes Yiğit Toraman, hattın ilk durağı olan Karamürsel Otogarı’ndan 41 J 3272 plakalı özel halk otobüsüne bindi. Otobüs, 4 Temmuz durağına geldiği sırada Toraman, otobüse binen ve ismi henüz öğrenilemeyen kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Toraman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Toraman, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

OLAY KAMERADA

Öte yandan, olay anı özel halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; saldırganın otobüse binip, arkaya doğru ilerlediği, Toraman’a bıçakla saldırdığı ve otobüste bulunan yolcuların panik yaşadığı anlar yer aldı.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA