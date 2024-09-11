Halk Otobüsü ile Otomobil Birbirine Girdi! O Anlar Kamerada

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi Narenciye Caddesi üzerinde 11.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kırmızı ışıkta sola dönmek için bekleyen Cemal Cihan D.’nin kullandığı araca, arkadan gelen araç sürücüsü korna çaldı. Sürücüsünün yeşil ışık yandığını zannedip sola dönüş yapan otomobil, bu sırada karşı yönden gelen Ali Can idaresindeki özel halk otobüsü ile çarpıştı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAVRULDU

Çarpmanın şiddeti ile savrulan araç kaldırıma çıkarak yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Kazaya gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılan 2 kişi olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazayı anlatan özel halk otobüsünün sürücüsü Ali Can, “Beyefendinin kırmızıda geçmesinden dolayı, mesafede kısa olduğu için duramadık vurduk. İsteyerek olan bir şey değil keşke olmasaydı. 2 tane hafif yaralı var, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye gönderdik. Otobüsteki yolcularda şükür bir sorun yok” dedi.

Kaynak: İHA