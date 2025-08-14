Halit Yukay’ın Teknesinden Bir İz Daha Karaya Vurdu: Aramalar O Noktada Yoğunlaştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İş insanı ve yat tasarımcısı Halit Yukay’dan 4 Ağustos’ta çıktığı deniz yolculuğundan bu yana haber alınamıyor. Yukay, saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere kendi tasarımı olan 'Graywolf' isimli teknesiyle denize açılmıştı. Aynı gün iletişimin kesilmesi üzerine yakınlarının ihbarı sonrası Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışmalarına başladı.

İş insanı Halit Yukay

DENİZDE PARÇALANMIŞ TEKNE BULUNDU

5 Ağustos günü saat 14.30 civarında Balıkesir Erdek açıklarında seyreden bir ticari gemiden yapılan ihbarda, deniz yüzeyinde yarı batık tekne parçalarının görüldüğü bildirildi. Verilen koordinata ulaşan Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı’na bağlı ekipler, 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla bölgede arama ve kurtarma çalışması başlattı. Yapılan incelemelerde, parçalanmış teknenin motor seri numarasının Halit Yukay’ın 'Graywolf' isimli teknesiyle eşleştiği tespit edildi.

TEKNE SU ALTINDA PARÇALANMIŞ HALDE GÖRÜLDÜ

Ekiplerin su altı çalışmaları sonucunda, batık teknenin ciddi şekilde parçalanmış olduğu görüntülendi. Olayın ardından, Yalova'nın Altınova ilçesindeki yat üretim şirketinin sahibi ve baş tasarımcısı olan Yukay’ın Yalova'dan Bozcaada’ya hareket ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı, teknede bilirkişi incelemesi başlattı.

Halit Yukay’ı arama çalışmaları 10’uncu gününde devam ediyor

KAYALIKLARA VURMUŞ YENİ PARÇALAR BULUNDU

Arama çalışmalarının 6. gününde, Paşalimanı Adası’nın kuzey kıyısında kayalıklara vurmuş halde yeni tekne parçaları bulundu. Bursa, Samsun ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube ekiplerinden kurbağa adamlar tarafından çıkarılan parçaların, 'Graywolf' isimli tekneye ait olduğu değerlendiriliyor. Bu parçalar da detaylı inceleme için bilirkişilere gönderildi.

YÜK GEMİSİ KAPTANI TUTUKLANDI

Kazaya neden olduğu iddia edilen ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), ilk olarak Yalova’da gözaltına alınıp, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine kaptan C.T. İstanbul’da yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

'Arel 7’ isimli geminin ön kısmında belirgin sürtme izlerinin tespit edildi

GEMİNİN ÖNÜNDE SÜRTME İZLERİ

Soruşturma kapsamında, ‘Arel 7’ isimli geminin ön kısmında belirgin sürtme izlerinin tespit edildiği öğrenildi. Sahil Güvenlik tarafından elde edilen iki fotoğraf da dosyaya eklendi. 3 Ağustos’ta Çanakkale’de çekilen ilk fotoğrafta geminin ön kısmında herhangi bir iz bulunmazken, 5 Ağustos’ta İzmit’te çekilen ikinci karede geminin baş kısmında belirgin darbe izleri olduğu görüldü.

GEMİYE YANAŞMA ANLARI DA İNCELENİYOR

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisi 5 Ağustos sabahı saat 04.00 sularında İzmit limanına yanaştı. Görüntülerde, kaptan C.T. ve mürettebatın 04.17’de gemiden inerek baş kısma yöneldiği ve burada gemiyi incelediği görülüyor. Bu kayıtlar da sürtme izleriyle birlikte soruşturma dosyasına eklendi.

KAPTANIN MAHKEMEDE İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Tutuklanan kaptan C.T., Yalova’daki mahkemede verdiği ifadesinde, "Marmara Adası'nı geçmiştik. Bir sarsıntı hissettim, anlam veremedim, baktım önüme sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm. Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle döndüm. İçim rahat etmediği için. O sırada can simidi gördüm. Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım. Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim" dedi.

Karabiga sahilinde Halit Yukay'ın teknesine ait kıyıya vurmuş bir tekne koltuğu bulundu

ARAMA ÇALIŞMALARI ÇANAKKALE KIYILARINDA YOĞUNLAŞTI

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı öncülüğünde yürütülen arama çalışmaları, Samsun, İzmir ve Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı deniz polisinin katılımıyla sürüyor. Ekipler, Erdek kıyılarında tarama yaparken, Çanakkale bölgesine odaklandı. Karabiga sahilinde kıyıya vurmuş bir tekne koltuğu bulundu. Yapılan incelemede, koltuğun 'Graywolf' isimli tekneye ait olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kapsamlı bir şekilde sürdürülen soruşturmada, teknik delillerin toplanması ve bilirkişi raporlarıyla birlikte, Halit Yukay’ın başına gelen deniz kazasının tüm detaylarının netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA