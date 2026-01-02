Halit Yukay Davasında Dikkat Çeken Gelişme: Flaş Kıvanç Tatlıtuğ Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova’dan denize açıldıktan sonra teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay’ın ölümüyle ilgili açılan davada önemli bir karar verildi. Mahkeme, Yukay ile son telefon görüşmesini yaptığı belirtilen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un tanık olarak dinlenmesine hükmetti. Dosyada 10 sanığın yargılanması sürüyor.

CANSIZ BEDENİ 19’UNCU GÜNDE BULUNMUŞTU

4 Ağustos’ta Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere hareket eden “Graywolf” isimli tekne parçalanmış şekilde bulunmuştu. Arama çalışmaları sonucunda Halit Yukay’ın cansız bedeni, 19’uncu günde Balıkesir Erdek açıklarında 68 metre derinlikte tespit edilerek TCG Alemdar gemisindeki dalgıçlar tarafından çıkarılmış, cenaze otopsinin ardından İstanbul’da toprağa verilmişti.

YÜK GEMİSİNDE SÜRTME İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, Yukay’ın teknesine çarptığı iddia edilen “Arel 7” isimli kuru yük gemisinin rotası ve radar kayıtları mercek altına alındı. Sahil Güvenlik’in incelemelerinde geminin ön bölümünde dikkat çeken sürtme izleri tespit edildi. Geminin olay öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflarında oluşan izler dosyaya delil olarak eklendi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VE KRİMİNAL RAPOR DOSYADA

Geminin İzmit Limanı’na yanaştığı ana ait güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi. Kriminal incelemede ise gemideki boya kalıntıları ile parçalanan tekneden alınan örnekler arasında eşleşme bulunduğu yönünde rapor düzenlendi. Teknenin seyrine ilişkin bilgileri içeren cihazın ayrıntılı inceleme için yurt dışına gönderildiği belirtildi.

KAPTAN ÖNCE TUTUKLANDI SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Gemi kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla tutuklanmış, daha sonra mahkemece tahliye edilmişti. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede kaptan için 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, dokuz sanık hakkında da “yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma” suçundan 1–3 yıl arasında hapis cezası istendi.

11 SAAT SÜREN DURUŞMA

Erdek 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşma 11 saat sürdü. Sanıklar ve taraf avukatları savunmalarını yaparken zaman zaman salonda gergin anlar yaşandı. Kaptan Tokatlıoğlu ifadesinde çarpma iddialarını reddetti ve ilk ifadesini baskı altında verdiğini öne sürdü.

MAHKEMEDEN YENİ KARAR: TATLITUĞ TANIK OLARAK DİNLENECEK

Mahkeme, sanık gemicilerin duruşmalardan vareste tutulmasına ve kaptan için yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi. Dosyada eksiklerin tamamlanması ve keşif taleplerinin sonraki aşamada değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, olaydan önce Halit Yukay ile telefonla görüştüğü belirtilen Kıvanç Tatlıtuğ’un dava kapsamında yeniden tanık olarak dinlenmesine hükmedildi. Bunun için müzekkere yazılacağı bildirildi. Yukay’ın eşi için ise SEGBİS üzerinden ifade alınması talimatı verildi.

Duruşma, eksiklerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: DHA