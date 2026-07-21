Haliç'te Tur Teknesinden Düşerek Hayatını Kaybeden Yasin Konya’nın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
İstanbul Haliç’te geçtiğimiz günlerde meydana gelen facia yürekleri burkmuştu. Atatürk Köprüsü’nün altından geçiş yaparken köprü ayağına çarpan tur teknesindeki gemi personeli 32 yaşındaki Yasin Konya dengesini kaybederek denize düştü. Yasin’in kahreden son görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar...
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Haliç’te Atatürk Köprüsü’nün altından geçiş yaparken köprü ayağına çarpan tur teknesindeki gemi personeli Yasin Konya (32), dengesini kaybederek denize düştü. Konya'nın cesedi ekiplerin çalışması sonucu bulundu. Yasin Konya'nın denize düştüğü anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
DÜŞME ANI KAMERADA
Tur teknesinin köprünün ayağına çarptıktan sonra Konya'nın denize düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, teknede telefonla konuşan Konya'nın denize düştüğü anlar yer aldı.
Kaynak: DHA
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