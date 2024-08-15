Haliç'te 'Kanlı Yasa'ya Dev Pankartlı Protesto

'Katliam yasası', Haliç Metro durağındaki köprüye “Yasayı geri çek. Hükümet istifa” yazılı bir pankart asılarak protesto edildi.

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Sokak hayvanlarına ölümü öngören 'katliam yasası'na tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Bugün de İstanbul’daki Haliç Metro durağından denize doğru uzun bir pankart asıldı.

Pankartın üzerinde “Niğde’den Altındağ’a bu ülkede hayvan katliamı var. Yasayı geri çek. Hükümet istifa” yazısı yer aldı.

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Kaynak: ANKA

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