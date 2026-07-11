Haliç'te Can Pazarı: Alevlerin Arasından Denize Atlayarak Kurtuldular

İstanbul Haliç açıklarında 'Denizbeyi' isimli dalgıç teknesi alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında teknede mahsur kalan baba ve oğlu canlarını kurtarmak için denize atlarken, olayda bir kişi yaralandı.

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İstanbul’un tarihi yarımada kıyılarında öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Haliç açıklarında seyir halinde olan 'Denizbeyi' isimli dalgıç teknesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Motor kısmından yükselen alevler kısa sürede tüm tekneyi sararken, yoğun siyah dumanlar İstanbul’un pek çok noktasından görüldü.

DENİZE ATLADILAR

Alevlerin arasında kalan teknedeki baba ve oğlu büyük bir panik yaşadı. Yangından kaçmaya çalışan genç, teknedeki demirlere çarparak yaralandı. Alevlerin tüm tekneyi kuşatması üzerine çaresiz kalan baba ve oğlu, canlarını kurtarmak için denize atladı.

Haliç'te Can Pazarı: Alevlerin Arasından Denize Atlayarak Kurtuldular - Resim : 1

Çevredeki vatandaşların ve diğer teknelerin ihbarı üzerine bölgeye derhal Deniz Polisi, Sağlık, İtfaiye ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

ÇEVREDEKİ TEKNELER HIZLA YETİŞTİ

Suda yaşam mücadelesi veren baba ve oğlu, diğer teknelerde bulunan vatandaşlar tarafından hızla sudan çıkarılarak kıyıya ulaştırıldı. Teknede çarpma sonucu hafif yaralanan genç, kıyıda hazır bekletilen ambulansla ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Baba ve oğlunun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haliç'te Can Pazarı: Alevlerin Arasından Denize Atlayarak Kurtuldular - Resim : 2

TEKNE KÜLE DÖNDÜ

Haliç'i abluka altına alan Kıyı Emniyeti ekipleri ve çevredeki diğer deniz araçları, alev alev yanan dalgıç teknesine denizden tazyikli suyla müdahale etti. Yoğun çabalar sonucunda yangın tamamen söndürülürken, yangın sonrası tekne tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi ve hurdaya döndü.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek üzere geniş çaplı tahkikat başlattı.

Kaynak: DHA

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