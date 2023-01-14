Haliç Köprüsü'nde otomobile silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Son dakika! İstanbul Haliç Köprüsü'nde bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi, ölü ve yaralılar var. Silahlı saldırının ardından Haliç Köprüsü'nün Edirne istikametinde, orta yol tamamen trafiğe kapatıldı.
Haliç Köprüsü'nde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Haliç Köprüsü E-5 orta şeridi trafiğe kapatılırken polis ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürüyor.
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