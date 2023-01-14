Haliç Köprüsü'nde otomobile silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! İstanbul Haliç Köprüsü'nde bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi, ölü ve yaralılar var. Silahlı saldırının ardından Haliç Köprüsü'nün Edirne istikametinde, orta yol tamamen trafiğe kapatıldı.

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Haliç Köprüsü'nde otomobile silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Haliç Köprüsü'nde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Haliç Köprüsü E-5 orta şeridi trafiğe kapatılırken polis ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürüyor.

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