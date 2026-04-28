Halfeti Belediyesi'ne 'Örgüt Kurma' Soruşturması: Eski Başkan Şeref Albayrak Dahil 29 Kişi Tutuklandı

Şanlıurfa’da Halfeti Belediyesi’nin önceki dönemine ilişkin yürütülen “örgüt kurma” ve “ihaleye fesat karıştırma” soruşturmasında eski belediye başkanı Şeref Albayrak’ın da yer aldığı 46 şüpheliden 29’u tutuklandı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanlıurfa'da Halfeti Belediyesinin önceki yönetim dönemine ilişkin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 46 şüpheliden, aralarında eski Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak'ın da bulunduğu 29'u tutuklandı.

46 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 24 Nisan'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında eski Halfeti Belediye Başkanı Albayrak, eski belediye encümen üyeleri ile çeşitli birimlerde görev yapan personel ve esnafın da bulunduğu 46 kişinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

ESKİ BAŞKANA TUTUKLAMA

Aralarında Albayrak'ın da bulunduğu 29 şüpheli tutuklandı.

17 şüpheliden 3'ü serbest bırakılırken, 14'ü ise adli kontrol şartı uygulandı.

Halfeti Belediyesinin önceki yönetim dönemine ilişkin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarına yönelik 24 Nisan'da düzenlenen operasyonda 28'i kamu görevlisi olmak üzere toplam 51 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, 50 zanlı gözaltına alınmış, 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

BİR ŞÜPHELİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Halfeti
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
