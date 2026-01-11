Halep’te YPG Tahliyesi Tamamlandı: Şeyh Maksud ve Eşrefiyye Suriye Ordusunun Kontrolünde
Suriye’nin Halep kentinde Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde konuşlanan terör örgütü YPG mensupları, yapılan anlaşma sonrası tahliye edildi. Bölgenin tamamen Suriye ordusunun kontrolüne geçtiği bildirildi. YPG’lilerin Fırat Nehri üzerindeki Tabka ilçesine götürüldüğü öğrenildi.
Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, Şeyh Maksud Mahallesi’nde mevzilenen terör örgütü YPG mensupları, tahliyeyi kabul etmelerinin ardından bölgeden ayrıldı. YPG’lileri taşıyan 6 otobüs ve 7 ambulanstan oluşan konvoy, “Avared” olarak bilinen tahliye noktasından hareket etti.
Konvoyun, havalimanı yolunu kullanarak Fırat Nehri üzerindeki Tabka ilçesine doğru ilerlediği bildirildi.
YASİN HASTANESİ’NDEKİ YPG UNSURLARI DA BÖLGEDEN ÇIKARILDI
Akşam saatlerinde alınan bilgilere göre, Şeyh Maksud Mahallesi’nde bulunan Yasin Hastanesi’nde konuşlanan bir grup YPG’li terörist de aynı güzergâh üzerinden tahliye edildi. Böylece mahalledeki tüm YPG unsurlarının bölgeden çıkarıldığı öğrenildi.
ŞEYH MAKSUD VE EŞREFİYYE SURİYE ORDUSUNUN KONTROLÜNDE
Yaşanan tahliyelerin ardından Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinin tamamen YPG unsurlarından temizlendiği ve kontrolün Suriye ordusuna geçtiği kaydedildi. Suriye devlet televizyonu, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Halep’ten ayrılan bu grubun kentteki son YPG’li teröristler olduğunu aktardı.
TAHLİYE NOKTASI YPG İŞGALİ ALTINDAKİ TABKA
Tahliye edilen teröristlerin götürüldüğü Tabka ilçesinin, Fırat Nehri’nin batı kıyısında yer aldığı ve halen YPG’nin işgali altında bulunan bölgelerden biri olduğu belirtildi.
Öte yandan Suriye ordusu, Şeyh Maksud Mahallesi’ndeki tüm askeri faaliyetlerin yerel saatle dün 15.00 itibarıyla durdurulduğunu duyurmuştu.
HALEP’TE YPG’YE YÖNELİK OPERASYONLAR
Suriye’de terör örgütü YPG, 6 Ocak’tan bu yana işgal ettiği bölgelerden Halep’teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti. Şam yönetimi, örgütün 10 Mart Mutabakatı’na uymasını ve kentteki saldırılarını sonlandırmasını talep etmişti. YPG’nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, örgütün Halep’te işgal altında tuttuğu Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerindeki mevzilere yönelik nokta operasyonlar başlatmıştı.
