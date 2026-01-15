Halep’te İnsani Koridor Krizi! Suriye Ordusu’ndan Terör Örgütü YPG’ye Sert Uyarı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suriye ordusu, terör örgütü YPG bünyesinde yer alan unsurların, Halep’in doğusunda bulunan Deyr Hafir kenti çevresinde kurulan insani koridoru kullanmak isteyen sivillerin geçişine izin vermediğini açıkladı.

Suriye Ordusu Harekat Dairesi, devlet televizyonu El-İhbariyye’ye yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK ile bağlantılı ve YPG çatısı altında faaliyet gösteren silahlı grupların, sivillerin güvenli tahliyesi için oluşturulan insani geçiş noktasını kapattığını bildirdi.

KORİDORUN SÜRESİ UZATILDI

Açıklamada, sivillerin güvenli şekilde bölgeden ayrılabilmesi amacıyla insani koridorun süresinin bir gün daha uzatıldığı belirtildi. Buna göre koridorun, cuma günü saat 09.00 ile 17.00 arasında açık olacağı ifade edildi.

‘MÜDAHALE EDİLECEK’

Suriye ordusu, "sivillerin geçişini engelleyen veya koridoru sabote etmeye yönelik her türlü noktanın, duruma uygun şekilde hedef alınacağını" vurguladı.

SİVİLLERE GÜVENLİK ÇAĞRISI

Yetkililer, bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik tüm saha hazırlıklarının tamamlandığını aktardı. Ayrıca sivillerden, terör örgütü YPG’ye ait noktalardan derhal uzak durmaları istendi.

KUZEY SURİYE’DE GERİLİM SÜRÜYOR

Suriye ordusu ile terör örgütü YPG arasında, ülkenin kuzeyinde yer alan bazı bölgelerde çatışmaların ve güvenlik gerilimlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA