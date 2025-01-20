Suriye’de Tarihi An, Türk Bayrağı Göndere Çekildi! 12 Yıl Sonra İlk

Suriye’nin en büyük ikinci kenti Halep’te tarihi bir an yaşandı. 2012 yılında kapatılan Türkiye’nin Halep Başkonsolosluğu, yeniden faaliyete geçti. Halep’te 12 yıl aranın ardından Türk Bayrağı yeniden dalgalandı.

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Suriye’de son gelişmelerin ardından ülkenin en büyük ikinci kenti Halep'te önemli bir gelişme daha yaşandı. Halep’te 2012 yılında kapatılan Türkiye Başkonsolosluğu yeniden açıldı.

Türkiye’nin Halep Başkonsolosluğu, Türk bayrağının göndere çekilmesiyle yeniden faaliyet geçti. 12 yıl aranın ardından Halep’te Türk Bayrağı yeniden dalgalandı.

Suriye’de Tarihi An, Türk Bayrağı Göndere Çekildi! 12 Yıl Sonra İlk - Resim : 1

“İLİŞKİLER DAHA FAZLA GELİŞECEK”

Bu tarihi gelişmeyi değerlendiren Şam Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, şunları söyledi: Ülkemizi burada temsil edeceğiz. İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine dışişleri temsilcileri olarak destek olacağız. Türkiye ve Suriye ilişkileri çok daha fazla gelişecek. Suriye'nin yeniden dünyaya açılmasına Türkiye olarak destek olacağız. İki taraftan da çok kazançlı bir sürece başladığımızı söyleyebiliriz.

Suriye’de Tarihi An, Türk Bayrağı Göndere Çekildi! 12 Yıl Sonra İlk - Resim : 2

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Kaynak: AA

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