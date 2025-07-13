Hakkında 8 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' ve 'adli kontrol hükümlerine aykırılık' suçlarından aranan ve hakkında toplam 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç.(32) isimli şüpheli şahıs düzenlenen operasyon ile İsabeyli Mahallesi'nde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA