Hakkari’den Bayram Temizliği, Bir Gecede 170 Bin Ton Çöp Toplandı

Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaptığı bayram temizliği kapsamında Hakkari merkezinde 170 bin yon çöp topladı.

Hakkari’den Bayram Temizliği, Bir Gecede 170 Bin Ton Çöp Toplandı

Hakkari Belediyesi ekipleri, bayram vesilesi ile kent genelinde oluşan çöp yoğunluğunu ortadan kaldırmak için geceli gündüzlü efor sarfetti. Akşam başlayan be sabah saatlerine dek süren çalışmalar neticesinde yaklaşık 170 bin çöp toplanarak, çöp merkezine taşındı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Hakkari kent merkezinde normalde 40 ila 60 ton civarında çöp toplandığını ifade ederek, bayram vesilesiyle çarşı merkezi ve mahallelerde yaklaşık 170 ton çöp topladıklarını açıkladı.

Kaynak: İHA

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