Hakkari'de Sokak Ortasında Bıçaklı Kavga: 1'i Kadın 3 Yaralı
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sokak ortasında bıçaklı kavga meydana geldi. Nedeni henüz bilinmeyen kavgada 1'i kadın 3 kişi yaralandı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cengiz Topel Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.U. isimli şahıs, R.Ç. adlı kadın ile A.T. ve D.B. isimli şahısları bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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