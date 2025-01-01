Hakkari'de Kar Kalınlığı 2 Metre: Üs Bölgelerinin Yolları Kapandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Hayatı felç eden kar nedeniyle üs bölgelerinin de yolları kapandı. Ekipler, yolları açmak için harekete geçti.

Hakkari'de Kar Kalınlığı 2 Metre: Üs Bölgelerinin Yolları Kapandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde önceki gün etkili olan yağış nedeniyle Tekeli, Gedik ve Fidan Tepesi üs bölgelerinin yolu kapandı.

Söz konusu üs bölgelerinin yolunun açılması için İl Özel İdaresi Şemdinli Şantiye Şefliği ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede iş makineleriyle çalışma yapan ekipler, yolları kısa sürede açmayı hedefliyor.

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Kaynak: AA

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