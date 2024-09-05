Hakkari’de Hasadına ‘Kadın Eli’ Değdi: Antalya'yı Solladı, Tam 3 Çeşidi Var

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ilkbaharda ekimi yapılan domateslerin, sonbaharın yaklaşmasıyla kadınların eliyle hasadına başlandı. İlçede son yılların en büyük ekim alanları oluştururken, çiftçiler hem sebze hem de meyve hasadın da verim almaya başladı. Yüksekova’da ilkbaharda ekimi yapılan domateslerin, sonbaharın yaklaşmasıyla hasadına başlanırken, Antalya’nın domatesini aratmadı. Yüksekova’nın Gökyurt köyü Yeşildere mezrasında yaşayan kadınların eliyle yapılan hasılat büyük orada verim artarken, 3 çeşit domates elde ettiler. Bununla beraber çiftçiler arazilerinde ektikleri domateslerden hem satışını yapacak hem de ev yemeklerinde kullanacak.

Kaynak: İHA