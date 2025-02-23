Hakkari'de Çığ Uyarısı, 2 Yerleşim Yeri Risk Altında

Hakkari İl Özel İdaresi, çığ tehlikesi için yeni bir uyarı yayınladı. 2 yerleşim yeri için çığ uyarısı yapılırken, ulaşıma açılan yerlere dikkat çekildi.

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, tüm köy ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açtıklarını belirterek, çığ düşme riski bulunan Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyü ile Yüksekova ilçesi Armutdüzü köyüne bağlı Aktoprak mezrası yolunda çalışma yapamadıklarını belirttiler. Bu köy ve mezra yollarının kapalı olduğunu belirten il özel idaresi yetkilileri, vatandaşların düşmesi muhtemel çığlara karşı dikkatli olması uyarısını yeniledi.

Kaynak: İHA