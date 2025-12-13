Hakkari'de Atölyede Patlama! Bir Çocuk Yaralandı

Hakkari'de demir doğrama atölyesindeki sobaya tiner dökülmesi sonucu patlama meydana geldi. Olayda 15 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Hakkari'de Atölyede Patlama! Bir Çocuk Yaralandı
Hakkari'de Mehmet Ceyhan Caddesi üzerinde bulunan bir demir doğrama atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, A.U. (15) isimli çocuk, atölyedeki sobayı yakmak için tiner döktüğü sırada ani bir patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle A.U. yaralanırken, atölyede de yangın çıktı.

ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Hastanede yanık ünitesinin bulunmaması nedeniyle A.U., ilk tedavisinin ardından Van'a sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Hakkari Patlama
